OroscopoV ergine del 23 giugno 2017

Oroscopo del 23 giugno 2017 per i nati sotto il segno della Vergine:

momento favorevole…

Momento favorevole ai vostri progetti e al futuro in generale. Ci sono delle inaspettate aperture anche per chi, come la terza decade, le cose non vanno nel verso desiderato. Saturno in Sagittario indica infatti scontentezza, insoddisfazione e a volte delle prove difficili da affrontare ma, aggiungiamo, dovute a negligenza da parte vostra o, comunque, una conseguenza del vostro atteggiamento.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]