Oroscopo Pesci del 22 Dicembre 2016

Il 2016 fa arrivare belle opportunità: se rimanete con i piedi per terra, saprete sicuramente acchiapparle. A voi decidere… Di sicuro, vi liberate senza troppi patemi di situazioni che ormai hanno fatto il loro tempo! E’ un anno perfetto, nel lavoro, per elaborare dei progetti: siete molto, molto creativi – il che favorisce in modo particolare chi svolge attività legate all’arte – ma al contempo poco rigorosi, poco concentrati.

Attenzione a non commettere errori – in particolare da marzo a giugno – che avrebbero l’effetto boomerang, ossia vi si ritorcerebbero contro! Infine, cautela nei rapporti professionali, non credete a tutto ciò che dicono, a promesse vane! Gli ultimi tre mesi, vi vedono lanciati verso il successo.

Il denaro non dovrebbe essere un problema, anzi seguendo l’intuito potreste anche guadagnare una bella somma in modo inatteso. All’inizio dell’anno, allontanate tuttavia la voglia di spendere e spandere! A partire da giugno, sul fronte finanze, vi muoverete con saggezza, lucidità e verso dicembre vi accorgerete del ritorno positivo.

In amore, c’è l’effetto montagne russe: in coppia, possono esplodere liti epocali seguite da appassionate riconciliazioni… Sicuramente, non circola indifferenza! Soli, il fascino vi consente di rastrellare parecchie conquiste ma, un consiglio astrale: state alla larga da persone che vi accollano i loro problemi. Inevitabilmente, li fareste vostri.

La forma fisica è ottima e perché decidete di eliminare alcune cattive abitudini che minano il benessere. Meglio ancora se, regolarmente, ricaricate le energie in solitudine!

Prima decade: In allerta a marzo, aprile, maggio: la primavera del 2016 vi vede pronti a infiammarvi per situazioni sbagliate, a lanciarvi in progetti utopici o quantomeno confusi. Evitate, dunque, di accogliere a braccia aperte ciò che non offre garanzie e fissate obbiettivi precisi! Atteggiamento richiesto anche ad agosto, un mese che presenta ostacoli e non rende facile la vita… Non stiamo suggerendo di abbandonare un progetto o di abbassare, vinti, le braccia: da settembre, Saturno smetterà di rompere e già questo dovrebbe bastare a rendere l’ultima parte dell’anno più serena. In amore, navigherete spesso tra infatuazione e delusione, voglia di credere e speranza… Tenero il mese di gennaio, complicati marzo e fine maggio, tutto agosto. La voglia d’amare tornerà a fine settembre- primi di ottobre, la seconda metà di novembre: a voi ritrovare l’intesa!

Seconda decade: Nel 2016 tenete sempre presente chi siete e dove volete arrivare! I pianeti infatti, vi metteranno alla prova e in alcuni momenti – tra marzo e luglio, fine agosto, prima metà di settembre – potreste sentirvi demotivati: andate avanti ricordando il consiglio di cui sopra. Tra marzo e luglio avrete a che fare con persone poco affidabili, qualcuno tenterà di ostacolarvi e potreste – erroneamente – pensare di non farcela. Stessa musica tra fine agosto e primi di settembre ma a quel punto, non ce ne sarà per nessuno, ritroverete la sicurezza e la fiducia in voi stessi! In amore, alti e bassi: perderete un bel po’ di tempo a correre dietro persone che non fanno per voi, a chiedere ciò che non possono darvi – partner compreso – a mettere pressione… Non esagerate, verso giugno e i primi 15 giorni di agosto: in seguito – a fine ottobre-primi di novembre – potrebbe arrivare il conto e la coppia… scoppiare! Ci sono, comunque, momenti di riconciliazione, di ritrovata intesa (anche sul piano erotico): inizi di febbraio, prima metà di maggio, la prima parte di ottobre e la seconda metà di novembre.

Terza decade: Determinati, consapevoli del vostro valore, nel 2016 farete di tutto per conquistare il successo! A febbraio-marzo e in estate, nel lavoro sfoderate un lato del carattere meno disponibile, pronto a discutere: esigenti, dite la vostra… non sarà facile starvi accanto. Riuscirete sicuramente a raggiungere gli obbiettivi che avete a cuore ma non senza aver attraversato qualche tappa estenuante. Quest’anno non avrete mezze misure ma, forse, il tutto vi porterà fortuna e nuove opportunità. In amore, ugualmente, non c’è spazio per i toni grigi: vivrete tutto con passione! E, spesso, inizierete il braccio di ferro… A febbraio e primi quindici giorni di luglio, vi spettano folli attrazioni se siete soli e in coppia, eros a mille! Piccole battaglie sono da mettere in conto nella seconda parte di gennaio, seconda metà di agosto e settembre: vorrete prevalere a tutti i costi sull’altro/a.