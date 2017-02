Oroscopo Pesci del 03 Febbraio 2017

Prima decade: dal 20 febbraio al 1 marzo – Seconda decade: dal 2 al 10 marzo – Terza decade: dall’11 al 20 marzo

Segno d’Acqua. Altruista, generoso, emotivo, sensibile, intuitivo e creativo. Ha un’immaginazione fertile, ottima se ben canalizzata, altrimenti rischia di portarlo a vivere distaccato dalla realtà o a vivere senza regole e limiti. Indulgente, tollerante, buono, è anche il più sensibile, tenero e poetico dei dodici segni.

Nel 2017, il modo di vivere cambia, si trasforma, evolve, in alcuni casi c’è una svolta ma… nervi saldi, non cedete all’impulsività! Nel lavoro, le situazioni procedono lentamente ma, sicuramente, vi libererete di parecchi obblighi e problemi che hanno impedito la realizzazione. L’arrivo di Giove in Scorpione, segna una fase positiva in cui mostrare quanto valete, realizzare le ambizioni o trovare un posto di lavoro. E arriveranno belle gratificazioni, non temete, gli ambiti riconoscimenti ci saranno, vedrete i frutti di quanto seminato in passato. Il rovescio della medaglia? Dovrete impegnarvi più del solito, dedicare più tempo all’attività lavorativa: in ogni caso, darete il massimo. In amore, se siete soli, è a fine anno che inizierete una storia coinvolgente ma prima di impegnarvi “per sempre”, chiedetevi se è davvero ciò che desiderate: prendete il vostro tempo. Concedetevi pure di vivere momenti di eros bollente senza per questo impegnarvi a lungo termine. In coppia più dosponibili, saprete riaccendere la fiamma della passione, pronti a dedicarvi interamente al partner con grande tenerezza.