Oroscopo Sagittario del 22 Dicembre 2016

Nel 2016 potete fare il punto della situazione, disegnare progetti per il futuro, capire qual è la strada che volete intraprendere. Allora: nel lavoro, affinate le armi, migliorate le vostre conoscenze e capacità, non agite mai in modo superficiale! Concentrazione, anche quando gli impegni vi sembrano gravosi poiché lo sforzo sarà ripagato. Imparate a gestire le energie: in caso contrario, lo stress potrebbe affacciarsi e scatenare un po’ di pessimismo.

Per quanto riguarda il denaro, nel corso dell’anno saprete controllare la vostra natura generosa, resisterete a parecchie tentazioni! Il periodo tra il 16 e 25 aprile è ideale per riorganizzare il budget, concludere trattative, risolvere problemi di fondo!

L’amore: i Sagittario in coppia probabilmente vorranno uscire dal trito quotidiano e un sistema c’è: tra marzo e luglio, tornate a parlare di progetti a due e arriverà un benefico vento di rinnovamento! Forse non potrete evitare alcune messe a punto indispensabili ma, con il partner, non dovrete in alcun modo aggirare eventuali ostacoli! Soli, gli astri promettono flirt, avventure e il 2016 è perfetto per ridefinire le aspirazioni amorose… La forma fisica è buona ma cercate di ritagliare del tempo per voi: ricaricate le batterie anche con il divertimento, gite, spettacoli, sport. Quando vi sentite giù di tono, ricorrete a vitamine e sali minerali.

Prima decade: Entusiasmo esagerato, vedete tutto in grande, vi galvanizzate per un nulla: attenzione al periodo marzo-maggio 2016, alcuni obbiettivi potrebbero essere poco realistici! Moderate l’ardore, controllate le emozioni… E occhi aperti ad agosto: potrebbe riemergere qualcosa – non risolta – dello scorso anno. Non vi abbattete, è l’ultimo colpo basso di Saturno! Dal 10 settembre a fine ottobre, infatti, avrete il bel sostegno di Giove in Bilancia e vi riprenderete. Una porzioncina di attenzione in più solo nella seconda parte di dicembre: situazioni un po’ complicate in agguato. L’amore? Potrebbe stupirvi e poi deludervi! Marzo è un mese che nei sentimenti vuole prudenza: una relazione potrebbe essere poco chiara e l’altalena si ripete nella prima metà di aprile e ad agosto. E’ la seconda parte di ottobre che finalmente vi vede sereni, vi offre il meglio dell’anno.

Seconda decade: Molto rigorosi – e di conseguenza più efficace l’azione – saprete prendere decisioni importanti riflettendo più del solito. Soprattutto tra febbraio e marzo 2016, farete cambiamenti ragionati e non sull’onda dell’emotività. Non abbassate le braccia in segno di resa, nel periodo marzo- giugno e prima metà di settembre: pensate di essere perseguitati dalla scalogna ma non è così! Non lasciatevi andare e guardate le cose da un lato positivo: a novembre e dicembre torna la tenacia che all’inizio del 2017 vi permetterà di concretizzare un obbiettivo. Munitevi di buon senso, positività, prudenza e dal 2016 uscirete vittoriosi! L’amore? Forse poco rassicurante e vorreste una svolta, ma sembra che alcuni ostacoli – nella seconda parte di marzo, la prima di giugno e nel mese di agosto – mettano i bastoni tra le ruote. Spensierata la primavera mentre a fine ottobre-primi di novembre, seconda parte di dicembre, capirete che – quando ci sono – i sentimenti vincono su tutto!

Terza decade: Urano dall’Ariete vi titilla e iniziate a pensare che potreste vivere in modo diverso: lanciarvi in qualche rischio per realizzare una svolta lavorativa, sentirvi più indipendenti, allargare gli orizzonti… A partire da aprile, infatti, sarete più audaci, avrete sempre più voglia di novità! Tenete presente, in ogni caso, che sarà solo a settembre e dicembre che avrete l’opportunità di accelerare il ritmo. Stessa musica in amore: bisogno di far vibrare il cuore, provocare emozioni o sorprese ma soprattutto di piacere! E troverete chi corrisponderà al vostro stato d’animo: giochi di seduzione a manetta e, anche in coppia, non ci sarà spazio per la noia (nemica number one del Sagittario). Splendide emozioni nella seconda metà d’aprile e prima parte di novembre ma gli indimenticabili momenti d’amore – grazie all’armonia Venere-Giove-Saturno – vi spettano a fine dicembre 2016.