Oroscopo Sagittario del 03 Febbraio 2017

Prima decade: dal 23 novembre al 2 dicembre – Seconda decade: dal 3 all’11 dicembre – Terza decade: dal 12 al 21 dicembre

Segno di Fuoco. Idealista, ottimista, con tanta gioia di vivere, passionale. Simpatico, franco, spontaneo e ambizioso, ama l’avventura e la libertà sopra ogni altra cosa: i limiti ‘ lavoro o vita di coppia ‘ non fanno per lui. I suoi amori sono sempre intensi e passionali ed è un delicato, raffinato, brillante seduttore.

Nell’insieme, il 2017, è un anno positivo: intraprendenti, pronti a cambiare ciò che non va e concentrarvi con realismo sulle situazioni. Sentite la necessità di cambiare molte cose, perseguite con costanza i cambiamenti avviati nel 2016 e farete il tutto con un ritrovato ottimismo. Nel lavoro, grazie a Giove in Bilancia, i primi sei mesi sono ideali per imporvi, concretizzare progetti, modificare alcuni aspetti nella professione e, se siete “a spasso”, arrivano nuove opportunità. E, infine, fatto incredibile per un Sagittario, saprete gestire al meglio entrate e uscite di denaro! L’amore: in coppia, voglia di rendere frizzante il quotidiano, dare nuovo slancio al rapporto. In crisi? Privilegiate la comunicazione: no alle chiusure ma, contempo, non sentitevi in colpa se non riuscite a portare avanti la relazione. Soli, la mancanza di un partner vi pesa e moltiplicherete le uscite per trovare l’anima gemella. Il fascino, faciliterà il compito e ci sarà un nuovo legame. L’unico consiglio astrale, è quello di evitare situazioni fumose, persone che tendono a manipolare: occhi aperti e sarete al riparo da qualsiasi delusione.