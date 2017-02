Oroscopo Sagittario del 10 febbraio 2017

Oroscopo del 10 febbraio 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario: un bel rapporto…

Mercurio è in buon aspetto con Venere, pianeta che attualmente si trova nel – vostro – settore del divertimento, dell’amore: potreste gettare le basi per un bel rapporto, anche d’amicizia. Ma i passaggi in generale, annunciano che potreste ritrovarvi coinvolti in un’attività o un interesse emotivamente soddisfacenti. Probabilmente, alimentando la vostra abilità, il talento potrebbe venirne fuori qualcosa di estremamente positivo.

