Oroscopo Sagittario del 11 febbraio 2017

Oroscopo del 11 febbraio 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario: le attività che vi piacciono…

Con Venere e Marte nel – vostro settore – del tempo libero potreste privilegiare attività che vi piacciono, invece che dedicarvi agli impegni, alle responsabilità. Il Plenilunio odierno, inoltre, v’impedisce un totale relax: se vi trovate “incastrati” in qualcosa, parlare chiaramente potrebbe essere un sollievo.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com