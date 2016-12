Oroscopo Scorpione del 22 Dicembre 2016

il 2016 è un raggio di sole che illumina il vostro percorso, ideale per uscire da situazioni – personali o lavorative – che comportano solo difficoltà e contrasti. Ricostruire, ristrutturare, ora è possibile: nel lavoro, vi lanciate in nuove sfide, nuove avventure, vi muovete in modo deciso e coraggioso ma da marzo a luglio, attenzione all’impulsività; prudenza, organizzazione e tutto andrà come da voi desiderato.

Tra aprile e maggio, in particolare, potrete sollecitare una promozione, intraprendere una nuova attività, fare un viaggio di studio. Sul fronte denaro, c’è tendenza a spendere più del solito, a sforare il budget: anche qui, fate tesoro dei consigli di cui sopra! Nuovo slancio anche nelle amicizie: fate nuove conoscenze, allargate il raggio d’azione.

E in amore, il 2016 vi regala un nuovo equilibrio, seguite un ritmo più consono alle vostre aspirazioni! Tra febbraio e maggio, potreste trovarvi di fronte a una scelta importante ma è un periodo che favorisce anche trasformazioni radicali all’interno della coppia di sempre e in famiglia.

E’ un anno in cui la passione regna incontrastata: lasciate che vi travolga, soprattutto quanto si tratta di fare una scelta… La forma fisica è ottima, siete pieni di belle energie ma non dovete disperderle inutilmente: utilizzatele per raggiungere gli obbiettivi – personali o professionali – che vi interessano veramente. Infine, occhio ai chiletti in più…

Prima decade: Il 2016 vi regala fiuto, intuito, fantasia: siete i creativi dello Zodiaco, nel lavoro avete tante e bellissime idee, dovete approfittarne! Grazie a Nettuno in Pesci, l’ottimismo è al massimo ma c’è anche tanta saggezza che sapete manifestare in ogni situazione. Per non parlare dell’astuzia, che vi porterà nel posto giusto al momento giusto: cogliete al volo ogni occasione che sentite positiva per voi. Soprattutto a gennaio, prima metà di ottobre, la seconda parte di dicembre, l’entusiasmo vi farà volare verso mete importanti! In amore, volete credere nella felicità e, dell’altro/a, vedete solo la parte migliore, inserite romanticismo nel quotidiano, siete pieni di attenzioni: il meglio è da fine gennaio- primi di febbraio, a marzo, seconda metà di giugno, fine settembre-primi di ottobre e seconda metà di novembre; periodi in cui sarà idillio a tutto campo.

Seconda decade: Coraggio, determinazione, volontà di tenere saldo il timone della vostra vita! E’ un anno in cui il buon aspetto tra Giove e Plutone – da marzo a luglio – vi farà sentire campioni: nei primi sei mesi del 2016 sentite di essere in piena rinascita poiché vi muovete con impegno solo nei confronti di ciò che vi sembra davvero importante! Sapete come convincere, imporvi e va da sé, ottenete solo cose buone… Tra giugno e settembre, inoltre, avete idee originali che vale la pena di esprimere! In amore, c’è passione e ancora passione: in coppia o soli, vi date anima e corpo a chi amate: la relazione è intensa e potrebbe rivelare un aspetto nascosto della vostra personalità o della sessualità. La parte più intrigante è tutto maggio, fine giugno-primi di luglio: incontri super affascinanti per chi è solo! Sensuale l’atmosfera nei primi quindici giorni di febbraio, seconda parte di agosto, prima metà di ottobre e seconda di novembre.

Terza decade: Tre i periodi dell’anno particolarmente importanti e coinvolgenti: da gennaio ai primi di marzo, l’azione di Giove – pianeta della fortuna – e quella di Marte nel vostro segno, vi aiuteranno a realizzare un progetto di lavoro che vi sta particolarmente a cuore. Grazie alla tenacia, riuscirete a guadagnare il successo! Secondo periodo è giugno: un mese duro, che vi darà del filo da torcere attraverso qualche battaglia e voi sarete spesso costretti a sfoderare gli artigli… Terzo periodo: primi di luglio-10 settembre segnano l’ultimo passaggio del generoso Giove in Vergine che vi regalerà di sicuro una vittoria nella professione. In amore, c’è finalmente da gustare il frutto della passione: soprattutto a febbraio, prima parte di luglio e seconda metà di agosto, esplodono attrazioni intense per chi è solo; caldissime riconciliazioni, riscoperta dell’eros in coppia.