Oroscopo Scorpione del 06 Febbraio 2017

Prima decade: dal 23 ottobre al 2 novembre – Seconda decade: dal 3 al 12 novembre – Terza decade: dal 13 al 22 novembre

Segno d’Acqua. Caustico, ironico, ama le sfide, la lotta, l’iniziativa, se vuole raggiungere un obbiettivo diventa implacabile ed elimina qualsiasi avversario. Non esistono compromessi: tutto o niente. Sospettoso, aggressivo nasconde un cuore molto sensibile, ardente, capace di amare sinceramente e profondamente.

Il 2017, è un anno in cui riflettete sulla vostra situazione, fate il punto per capire cosa desiderate. E verso ottobre, quando dopo 12 anni Giove sbarcherà nel vostro segno, sarete pronti a prendere decisioni e avviare un nuovo ciclo: in prospettiva, ci sono belle soddisfazioni. Nel lavoro, mettete in conto un po’ di stress e fatica, forse vi chiederanno più di quanto possiate dare ma, grazie all’impegno e alla tenacia, otterrete ottimi risultati; non stupisce, d’altra parte è un momento in cui se occorre potete anche scalare le montagne! Se siete in cerca di un lavoro, potrete contare sul sostegno di una persona che avrà un ruolo chiave ma in generale sarete molto astuti per raggiungere i vostri obbiettivi. Meno rigorosi sul fronte soldi: occhio alle spese, alla tendenza di buttare il denaro dalla finestra… In amore, ci sono nuovi progetti in coppia o, se siete stati in crisi, vi darete una seconda opportunità; soli: l’amore entra dalla porta principale, passione al top, nuove storie con persone che rispecchiano i vostri ideali, vi mettono in grado di dare il meglio di voi e ricevere in ugual misura.