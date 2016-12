Oroscopo Toro del 22 Dicembre 2016

Il 2016 è un anno a cui darete più valore alle amicizie, in particolare nel primo trimestre e negli ultimi tre mesi, e non sarà da meno la famiglia, da cui prenderete a piene mani tutto l’amore e il sostegno di cui avete bisogno.

L’amore? E’ il momento giusto per il rilancio della coppia, saprete come movimentare – con passione – il quotidiano anche se, va detto, col partner non mancheranno momenti di tensione. Soli, scapperete gambe in spalla da chi non vi offre una storia seria, costruttiva basata anche sulla fedeltà e sincerità reciproche: la prima parte del 2016 vi regalerà un incontro speciale, a voi capire se è quello giusto.

Buona la forma fisica, vi piacerà mantenerla e forse perché pensate che gli anni passano… Questo vi spingerà a uno stile di vita sano, a seguire una dieta.

Prima decade: Non è un anno d’azione ma di emozioni, creatività, altruismo: questo è l’invito di Nettuno. Approfittate di tutto, prendete al volo ciò che arriva… Il pensiero positivo, l’ottimismo, il senso artistico e la voglia d’amare, vi guidano verso un anno simpatico, che – nel lavoro e in generale, in ogni settore della vita – scatenerà aspirazioni più elevate. Siete, per così dire, meno terra-terra, più ispirati! In amore, prende il sopravvento il romanticismo: condividere, donare, vivere in uno stato fusionale, volare in coppia al di sopra della realtà: Romeo e Giulietta che stanno per conto loro, lontani da sguardi indiscreti. Soli, fine gennaio, marzo, prima metà di maggio, la seconda di giugno e di novembre, sono periodi in cui fate il pieno di sentimenti e vi tuffate in una relazione ideale!

Seconda decade: Un anno fortunato, non c’è dubbio e, nei primi sei mesi, scoprirete qualcosa che darà un senso alla vostra vita. Tra marzo e luglio, con Giove e Plutone alleati, raddoppiano combattività e ambizioni: realizzate un progetto importante, riuscite a seguire quella che, avete capito, è la vostra vocazione. Vi impegnate, vi imponete, investite a fondo le energie e la vittoria è vostra! Non c’è nessuna missione impossibile: se volete qualcosa, la prendete… Più tranquilla la seconda parte del 2016, anche se ottobre, sul fronte realizzazione, sembra avere ancora qualcosa da dare. L’amore è passione, tra febbraio e agosto, vi regala un’attrazione cui non saprete resistere! In coppia – soprattutto nel mese di maggio e metà agosto – attaccamento profondo, intenso e reciproco.

Terza decade: Prendete nota: gennaio, febbraio e agosto sono i mesi più ricchi di opportunità del 2016! Giove in Vergine vi aiuta a concretizzare alcuni progetti – a patto che siano realistici – e potrete superarvi. Dal 15 febbraio al 10 marzo e a giugno e luglio, attenzione all’aggressività: il passaggio di Marte in Scorpione vi rende rompiscatole, poco sensibili. Evitate critiche che feriscono i diretti interessati e atteggiamenti distruttivi! In amore, puntate sul periodo dal 9 al 17 febbraio e la seconda metà di agosto: se siete soli, è in quei giorni che potrebbe esserci un incontro interessante. In coppia, non potrebbe andare meglio ma occhio ai primi quindici giorni di marzo e a fine luglio-primi di agosto: dall’amore all’odio non c’è che un passo… vietato superare la linea di demarcazione.