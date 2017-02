Oroscopo Toro del 03 Febbraio 2017

Prima decade: dal 21 al 30 aprile – Seconda decade: dal 1 maggio al 10 maggio – Terza decade: dall’11 al 20 maggio

Segno di Terra. Tenace, volitivo, hai suoi tempi ma passo dopo passo, con determinazione e perseveranza raggiunge i suoi obbiettivi. Il senso pratico è ineguagliabile, costante, coscienzioso e conservatore: fatica ad accettare nuove idee. Affettuoso, tenero, molto possessivo e geloso con le persone che ama.

Il 2017 è positivo! Vedrete chiaramente le situazioni, vorrete trovare un senso a tutto ciò che accade: non ci sarà spazio per la superficialità o il caso ma, attenzione!, sarete pronti a un cambiamento. Carta bianca, dunque, per vivere come meglio credete: andrete avanti e avrete belle opportunità, potrete mostrare quanto valete. Sul fronte denaro, la situazione diventa stabile e nel lavoro, anche se i ritmi saranno intensi, avrete ottimi risultati grazie anche a una maggiore efficienza e interesse per ciò che fate. I rapporti con i superiori, l’autorità in generale, tuttavia potrebbero essere un po’ elettrici, non sono escluse delle tensioni: gli astri vi consigliano di migliorare la comunicazione, fare attenzione a ciò che dite. L’amore? In coppia, ripartite da zero, risolvete – se ci sono stati – i problemi (da parte vostra occorre più elasticità) e soli, apritevi anche a persone che finora non avreste degnato di uno sguardo: è così che arriverà una bella storia e potrete scrivere un nuovo capitolo della vita. E’ un anno in cui potrete più facilmente esprimere bisogni e desideri.