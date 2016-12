Oroscopo Vergine del 22 Dicembre 2016

Se decidete di cambiare strada, è consigliabile sempre una certa prudenza e pazienza: situazione insolite potrebbero spalancarvi le braccia ma, successivamente, rivelarsi emotivamente destabilizzanti. Dalla vostra, avete il sostegno di Giove in Vergine – fino a settembre – e di Plutone in Capricorno: pianeti che vi consentono di realizzare progetti che avete a cuore.

Nel lavoro, è un anno interessante in cui potrebbero esserci promozioni, passi in avanti nella carriera, concretizzazione di obbiettivi importanti. Il denaro: vi renderete conto di alcuni errori fatti in passato e sarete più lucidi nella gestione del budget, saprete resistere alla tentazione di spendere e manterrete intatta l’indipendenza finanziaria!

L’amore: aspirate alla solidità, a sentimenti autentici e farete di tutto per preservare la stabilità e l’armonia di coppia. Per molti, in programma c’è una convivenza, un matrimonio, il concepimento di un bambino, l’ufficializzazione di una relazione. Soli? Non aspettate che l’amore bussi alla vostra porta: fiducia in voi stessi, uscite, frequentate, allargate il giro delle conoscenze, date una mano al destino: arriverà chi vi farà battere forte il cuore!

Per quanto riguarda la forma fisica, se soffrite di piccole patologie croniche, troverete la cura giusta e risolverete tutto! In generale, è un anno in cui – anche se non mancano momenti di stanchezza – avrete sempre belle energie!

Prima decade: Comprensibile che vogliate lasciare le frustrazioni alle spalle ma, nel 2016, dovete ugualmente esser prudenti e non costruire castelli in aria… Tra marzo e maggio, infatti, Marte in Sagittario potrebbe spingervi a superare alcuni limiti! E’ negli ultimi tre mesi dell’anno che ritrovate finalmente la serenità, l’atmosfera è tranquilla e potrete festeggiare – definitivamente! – l’uscita di Saturno dalla vostra decade. Solo nella seconda parte di dicembre, ci sono piccoli problemi nei rapporti di lavoro ma sarà l’ultimo sgambetto del cielo astrale! In amore, nella prima metà di gennaio, circolano ancora dubbi, non sapete come muovervi ma tra marzo e maggio, prendete in mano la situazione ed eliminate con coraggio tutto ciò che non va! E stessa musica ad agosto: a voi decidere se dare o no un’altra possibilità al partner. La ripresa dopo le vacanze sarà più calma.

Seconda decade: Nel 2016, avete i mezzi per imporvi ma alcune promesse sembrano cadere nel vuoto oppure ci sono ostacoli demotivanti… Tra metà gennaio e metà febbraio, siete comunque convinti che nulla possa fermarvi! Pieni di dubbi, invece, tra marzo e luglio: avete sempre davanti l’obbiettivo da raggiungere ma non siete sicuri di niente. E anche fine agosto-primi di settembre è un periodo poco sereno… E’ nella seconda parte di ottobre – anche se il cammino è ancora arduo – che potrebbero arrivare delle soddisfazioni lavorative. Non scoraggiatevi, poiché è l’anno in cui scoprire cosa realmente vi interessa! L’amore? Burrascoso, ma a febbraio, maggio, i primi 15 giorni di ottobre e la seconda metà di novembre, potete respirare. Sembra che nel 2016, vi piaccia lanciarvi in storie impossibili, con persone impegnate e insistere nonostante le difficoltà.

Terza decade: Vento in poppa da gennaio al 10 marzo 2016: siete determinati, intraprendenti… Marte in Scorpione e Giove in Vergine, vi spingono a pensare in grande, vi muovete sicuri delle vostre capacità, capite in pieno quali sono le risorse a cui attingere per raggiungere il successo! E anche giugno-luglio è un periodo ugualmente propizio alla concretizzazione di alcuni progetti, senza dimenticare agosto, anche se questo mese sembra più favorevole agli affari di cuore che alla professione. Non ci sono altre cose da segnalare nel cielo astrale dell’anno: ora sapete quali sono i momenti giusti per darvi da fare! Amore alla grande in febbraio e nella seconda metà d’agosto: periodi intensi, favorevoli alla nascita di una bella storia romantica e insieme passionale! Soli o in coppia, avrete un fascino sfacciato e potrete realizzare qualunque desiderio…