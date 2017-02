Oroscopo Vergine del 05 Febbraio 2017

Prima decade: dal 24 agosto al 1 settembre – Seconda decade: dal 3 al 12 settembre – Terza decade: dal 13 al 22 settembre

Segno di Terra- Riservato, pragmatico, preciso, desidera una vita forse modesta ma che lo rassicuri. Evita decisioni impulsive e ogni azione èstudiata ma se deve superare un ostacolo niente e nessuno possono fermarlo. Molto critico, analizza tutto, anche i sentimenti (propri e del partner) ma una scelta è per sempre.

L’inizio del 2017 forse non è proprio facile ma attenzione, è una falsa partenza, rispetto allo scorso anno avrete più opportunità! L’atmosfera, con l’arrivo di Giove in Scorpione a ottobre, sarà in seguito meno complicata ma non solo, è con grande energia e motivazione che farete di tutto per cambiare ciò non va. Nel lavoro, avete bisogno di cambiamenti, di trasformazione e ce la farete, grazie a un’inattesa opportunità. Sarete ricompensati – una promozione? – e vi garantirete stabilità e sicurezza. In ogni caso, di fronte a eventuali prove, mostrate un atteggiamento flessibile, adattabile, malleabile. Sul fronte denaro, potrebbero esserci imprevisti ma saprete come mantenere in equilibrio il budget. L’amore: in coppia è dolcezza, comprensione anche se alcuni, avranno voglia di guardare altrove e altri abbandoneranno l’eterna insicurezza e, a più riprese, metteranno in discussione alcuni aspetti della relazione. Soli, avventure e flirt ma nulla di impegnativo: a voi starà bene così, vorrete godervi la vita senza progettare troppo ma, attenzione, dall’autunno potrebbero esserci incontri più solidi e stabili.