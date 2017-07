Oroscopo Capricorno del 23 luglio 2017

Oroscopo del 23 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno: scontenti…

Siete scontenti, vorreste che nessuno se ne accorgesse poiché oggi non avete voglia di dare spiegazioni. Eppure sembrano valide: potreste essere gelosi (soprattutto Capricorno donna) perché il partner fa il seduttore… Ma l’orgoglio vi impedisce di far notare che potrebbe essere più discreto/a. E siete un Capricorno uomo, entrerete in competizione con qualcuno.

