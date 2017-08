GROSSETO – Vacanze low cost per la ex first lady italiana Agnese Renzi. La signora Landini è stata paparazzata dal settimanale Chi durante il suo soggiorno a Castiglione Della Pescaia, nella maremma grossetana, dove ha portato la figlia Ester a trovare degli amici.

La famiglia ha alloggiato al camping Baia Verde, un campeggio dalle tariffe abbordabili, non certo i mille euro al giorno dei lettini delle spiagge di Forte dei Marmi, la località scelta gli anni scorsi dalla famiglia Renzi.

Al Baia Verde si parte da 8 euro al giorno a persona per l’affitto di una piazzola per la tenda. E qui, in versione sportiva, la prof Agnese Renzi si è divertita tra giochi d’acqua e sport insieme alla figlia. In bikini moda, con mutanda a vita alta come detta l’ultimo trend, e un fisico davvero invidiabile.