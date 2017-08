ROMA – Al Bano non ha mai nascosto le sue simpatie per Vladimir Putin. Il settimanale Oggi ha anche pubblicato in esclusiva anche le foto del brindisi tra il cantante di Cellino San Marco, la compagna Loredana Lecciso e il presidente russo. “Blindatissimo”, rivela Al Bano riferendosi allo zar russo, “gli hanno assaggiato persino lo champagne prima di permettergli di berlo”.

E racconta: “Non è la prima volta che ci incontriamo: ci siamo conosciuti nel 1986, quando era ancora capo del Kgb e ci siamo rivisti nel 2005 a un capodanno al Cremlino. Alla mia Italia servirebbe uno così”.