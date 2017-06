Amanda Lear: “Salvador Dalì non può essere il padre di Pilar Abel perché era impotente”

ROMA – La magistratura spagnola ha ordinato la riesumazione della salma di Salvador Dali, a 28 anni dalla morte dell’artista, per stabilire se sia o meno il padre biologico di una donna catalana, Pilar Abel, che ha presentato una richiesta di riconoscimento in Tribunale.

Cosa molto difficile visto che, come riporta Libero, la sua musa e storica modella Amanda Lear, sostiene che “Dalí non aveva relazione s******e alcuna perché era impotente. Diceva che i geni non devono riprodursi”. Con la moglie Gala “viveva un amore cerebrale. Senza di lei, era perduto. E lei accettava tutto di lui”.

Secondo Ian Gibson, biografo dell’artista, tutta la vita s******e di Dalí fu di tipo onanistico: “Gancía Lorca fu per Dalí il grande amore che non poté essere perché Dalí la cosa che temeva di più era essere omosessuale, anche se in realtà era omosessuale più che ogni altra cosa”, “Gala fu la persona che gli permise di andare per la vita come se fosse eterosessuale”.