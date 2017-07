Ambra Angiolini, Valentina Allegri: “Se papà è felice io sono felice per lui”

ROMA – Valentina, figlia di Massimiliano Allegri, preferisce non sbilanciarsi in merito al gossip dell’estate, quello che vede il padre in coppia con Ambra Angiolini: “Della vita di mio padre preferisco non parlare. Però vale la regola che se lui è felice, io sono felice per lui“. Valentina, in un’intervista al settimanale Grazia, parla del rapporto con il padre Massimiliano. Figlia dell’allenatore della Juventus, Valentina è una studentessa corteggiata dal mondo della televisione, soprattutto dai reality, ma che spera di fare l’attrice:

Vorrei recitare, appena finisco gli studi mi piacerebbe entrare in un’accademia teatrale. Per il cognome che porto sarebbe troppo facile iniziare con dei reality show, ma la popolarità non è ciò che desidero. Voglio imparare un mestiere ed essere valutata per ciò che saprò fare.

Conta prima di laurearsi, però, per seguire i desideri del padre che non approva la sua ambizione di fare spettacolo: