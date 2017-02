Amina Buddafly-Peter Gunz, divorzio in vista

LOS ANGELES – Amina Buddafly presto potrebbe divorziare da Peter Gunz. A raccontarlo è stata la stessa star durante un’intervista al “The Domenick Nati Show”. “E’ come se Peter volesse tornare con la sua ex – ha confessato Amina durante l’intervista – Ancora non abbiamo ufficialmente affrontato la questione con i legali e il nostro destino ancora non è chiaro ma i problemi tra di noi non si possono certo nascondere”. Amina Buddafly, classe ’83, con la sua sorella gemella e con Jazz (Safiétou Schmahl) ha dato vita alle Black Buddafly.

“Peter ha confessato che Tara, (Tara Wallace, l’ex moglie con cui Peter Gunz ha avuto tre figli) è ancora molto importante per lui – continua Amina – E dopo questo mi sembra inevitabile intraprendere la strada del divorzio”.