Andrea Iannone: “Belen? C’è una trasparenza incredibile tra noi”

MILANO – “C’è una trasparenza incredibile fra di noi…”. In una lunga intervista al Corriere della Sera, Andrea Iannone racconta la sua storia d’amore con Belen Rodriguez: “Ci siamo guardati negli occhi e detti tante cose, belle e brutte – ha detto Iannone – C’è un confronto costante. Intelligenza e personalità sono le cose migliori di lei, che non puoi vedere da una foto. Belen è una persona di grandi valori”.

A farlo innamorare il suo lato “domestico” (“La pasta al pomodoro che fa lei è speciale” e “Mi sta contagiando con la musica latina“), anche perché a lui non piace il gossip: “La mia vita in generale è più tranquilla di quello che la gente pensa. Mi alleno tanto, certe sere posso anche uscire a cena, vado in giro con la fidanzata, ma tante altre sere sto in casa con gli amici, o magari guardiamo un film. Faccio più o meno la vita che ho sempre fatto”.

Ed, infine, un desiderio per il futuro: “Vorrei continuare ad essere così come sono oggi, e avere una bella famiglia. E non vorrei perdere la lealtà e il rispetto che ho verso le persone. Visto che negli anni sono migliorato, in questo, voglio continuare a progredire”.