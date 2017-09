ROMA – Brutta domenica, l’ennesima, per Andrea Iannone. A Misano, infatti, Iannone si è ritirato al 17° giro restando ancora a secco. Ma sui social, Iannone ha pubblicato un’altro foto con Belen. E i fan accusano il motociclista di pensare più a Belen che al motomondiale.

“Purtroppo ho avuto un problema al braccio. Ho indossato la tuta antipioggia per la gara, ma era troppo stretta, mi ha ostacolato la circolazione”, ha spiegato lui. Su Instagram, però, pochi se ne sono curati preferendo prenderlo di mira per la sua relazione con Belen Rodriguez. Ma sui social è un diluvio di commenti contro Iannone:

“Quando era lontano da Belen usava il braccio in altri modi…”, “Meno gossip e più sostanza”, “Hai rotto il cazzo con ste foto da modello!! dacci gas come facevi l’anno scorso e torna dove tutti sappiamo che devi stare!! Quello si che era THE MANIAC! Da quando sei con Belen amico mio, ti sei fottuto”, “Limatina al naso anche tu!!! E boccuccia con filler??!! Ma perché volete sempre essere meglio di come siete! Belen tra un po’, per colpa di tutte quelle punturine, cadrai a pezzi.. già quando parli le tue strane labbra vanno a fatti propri.. povera Italia!”. E c’è chi nota una inquietante metamorfosi fisica: “Sta diventando uguale a De Martino…. ahhh la plastica”, “Non puoi essere Corona, inimitabile”.