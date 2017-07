ROMA – Ad Angelina Jolie forse è difficile dimenticare i giorni felici trascorsi con l’ex marito Brad Pitt e sembra abbia trovato un posto segreto dove incontrarlo con i sei figli.

Persone vicine all’attrice affermano che i fan dei Brangelina non dovranno aspettare molto per vedere l’ex coppia godere di una cena in famiglia. Secondo un insider del settore, il posto che Angelina e Brad hanno fissato per il loro incontro sarebbe vicino alla casa dell’attore.

“Per Angelina è difficile tornare nella vecchia casa, per cui insieme a Brad hanno scelto una location segreta, a pochi isolati dalla casa dell’attore, dove lei può lasciare e riprendere i bambini quando incontreranno il papà”, ha riferito una fonte a Hollywood Life.

L’insider ha aggiunto che, per l’attrice, la vecchia casa “è piena di ricordi che sollecitano emozioni e non può tornare nel posto dove ha cresciuto i suoi figli. Per evitare una situazione scomoda e dolorosa, la coppia ha trovato un compromesso”.

“Si incontreranno in un negozio di animali da compagnia, poco distante dalla casa di Brad e vicino anche a Los Feliz, alla casa dove Angelina vive con i bambini. Un compromesso necessario e conveniente per entrambi”, ha affermato l’insider.