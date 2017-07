Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio si sono lasciati. Il figlio del cantante rivela che...

ROMA – Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo hanno ammesso in una nota ufficiale di essere in crisi. Ma quali sono stati i motivi che hanno portato a questa situazione? Sull’ultimo numero del settimanale “Dipiù”, in edicola sabato 29 luglio 2017, il giovane Claudio, figlio di Gigi D’Alessio spiega: “Mi dispiace, mi dispiace tantissimo… Anzi, la grande crisi tra mio padre Gigi e Anna è stato anche anche per me un fulmine a ciel sereno, un dolore che mi ha spiazzato… Probabilmente non avevo capito. Il fatto è che io viva la vita lontano da loro mi ha portato a non vedere certe cose”.

Claudio, figlio del precedente matrimonio, è ovviamente legato a suo padre ma anche ad Anna e spera in una riconciliazione: “Sì, me lo auguro, magari tutto rientra e allora questo periodo sarà solo un brutto ricordo”. D’altro canto ne hanno superate tante, a partire dal periodo iniziale in cui molti non vedevano di buon occhio quella relazione.

La situazione, a quanto pare, è più grave di quanto si possa immaginare. In un primo momento, si era parlato di un Gigi D’Alessio stanco della “svolta s**y” della sua fidanzata. In realtà sembra che la coppia sia in crisi per i problemi economici di Gigi D’Alessio. E’ da circa un anno, infatti, che il cantante non naviga in buone acque: tra le altre cose, pare che debba restituire ben 200 mila euro a Valeria Marini che tempo fa gli prestò questi soldi per risanare i debiti.