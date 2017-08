NAPOLI – Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio stanno per tornare insieme? E’ quello che starebbe accadendo secondo Novella 2000. La rivista di gossip scrive che la giovane cantante partenopea avrebbe confidato ad alcuni amici che la storia d’amore con il marito sarebbe tutt’altro che finita, nonostante le divergenze caratteriali e i problemi riguardo alla gestione del ménage familiare.

In altre parole, la crisi tra i due che ha coperto le prime pagine della gran parte dei giornali di gossip dell’estate sarebbe finita: una crisi passeggera dovuta a gelosie e tradimenti. Ma finalmente rientrata.

“L’amore non è un interruttore che si spegne a comando”, avrebbe detto lei, che ha smentito anche tutte le voci riguardo a presunte nuove relazioni: “Tutto quello che scrivono, che oggi sto con uno, domani con un altro, è falso. Sto bene da sola, con mio figlio. Il mio unico uomo al momento è lui”, ha precisato la giovane cantante, che, proprio insieme al figlio, si è da poco trasferita in una nuova casa nel quartiere romano Monteverde di Roma, con la madre che le è accanto in questo periodo difficile.