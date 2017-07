Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio si sono lasciati. Lei confessa: "Stanca di..."

NAPOLI – Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo stanno ufficialmente in crisi. A scriverlo è il settimanale Chi che svela i motivi che hanno portato alla rottura. La situazione, a quanto pare, è più grave di quanto si possa immaginare.

In un primo momento, si era parlato di un Gigi D’Alessio stanco della “svolta s**y” della sua fidanzata. In realtà sembra che la coppia sia in crisi per i problemi economici di Gigi D’Alessio. E’ da circa un anno, infatti, che il cantante non naviga in buone acque: tra le altre cose, pare che debba restituire ben 200 mila euro a Valeria Marini che tempo fa gli prestò questi soldi per risanare i debiti.