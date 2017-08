NAPOLI – La crisi tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio ora è ufficiale. Dopo 12 anni insieme e un figlio i due cantanti sono arrivata alla separazione, anche se non è dato sapere se sia solo momentanea o definitiva. Sembra infatti che i due si siano lasciati, ma potrebbe trattarsi anche solo di una pausa di riflessione dopo l’ennesima lite.

Il settimanale Oggi scrive che il rapporto tra i due aveva scricchiolato più volte, ma erano sempre rimasti insieme e avevano cercato di superare le crisi anche per il piccolo Andrea. Gigi D’Alessio sta passando un periodo difficile per la sua carriera e a risentirne sarebbe anche Anna:

“Un uomo provato, costretto a fare i conti gli ormai noti problemi economici. L’artista napoletano ha scelto sempre di onorare gli impegni, facendo di tutto per non far mancare nulla alla sua famiglia allargata. Rispettando gli accordi presi con la ex moglie Carmela Barbato oppure sostenendo i progetti imprenditoriali ambiziosi ma non sempre di successo di suo figlio Claudio. Anna ha fatto la sua parte, non si è mai tirata indietro. Nei momenti difficili si uniscono le forze e lei ha dato tutto quello che poteva dare, lo ha sostenuto anche sul fronte economico. Il cantante, raccontano gli amici di sempre, si è però chiuso nel suo mondo, in un silenzio che ha creato nuove barriere nella coppia. Doppiamente fragili, per citare il brano che li fece incontrare a Sanremo”.

Al primo posto per Anna e Gigi resta sempre il piccolo Andrea, che cercano di proteggere come possono dal gossip:

“Il presunto flirt tra la cantante e Bobo Vieri rimbalza sui social network senza ragion d’essere, bollata da fonti vicine alla coppia come una bufala estiva. Quando si parla dell’ex calciatore, con fama da p*****y, il gossip si accende. «Se bastasse un solo like, dovrei stare con tutti i miei 947 mila follower. #assurdità», ha ironizzato la cantante di Sora su Instagram. Insomma, in questa crisi non c’entrano i tradimenti. C’entra poco anche la gelosia di Gigi, un uomo del Sud legato a certi valori ma affascinato dall’immagine internazionale della compagna. «Se Anna fosse nata in America sarebbe Jennifer Lopez», aveva dichiarato qualche tempo fa riferendosi alla sua duttilità artistica e, di fatto, allo stile di comunicazione”.

E pensare che lei voleva sposarsi, un desiderio da sempre espresso sia in pubblico che in privato, ma che Gigi non ha assecondato, forse scottato dalle esperienze passate: