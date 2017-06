Antonella Mosetti: “Quando mia figlia Asia Nuccetelli è stata picchiata…”

ROMA – Intervistata da Diva e Donna, Antonella Mosetti confessa il dramma che ha subito la figlia Asia Nuccetelli: “Asia ha subito un atto grave di bullismo da ragazze più grandi. Picchiata di brutto. Botte in testa. Quattro mesi di ospedale. Non poteva più guidare per gli attacchi di panico”.

“Arriva a quel punto la proposta del Grande Fratello Vip – continua Antonella -. ‘Lo voglio fare per te’ le dissi. Testimoniare l’esempio di una mamma giovane che cresce una figlia, solo venti anni di differenza, con tutti i problemi ma anche le magnifiche implicazioni del caso”.

Mamma Antonella difende la figlia Asia anche per quanto riguarda gli interventi estetici ai quali si sarebbe sottoposta, duramente criticati sul web: “L’ho sempre bloccata su queste sue fantasie – conclude -. A sedici anni, con le sue amichette, c’era questa emulazione verso i modelli televisivi, le veline. L’ho portata anche da uno psicologo. Non c’è stato verso… Una notte mi sono presa le sue foto e ho pensato a mia figlia come a una fan che mi chiede aiuto. Aveva questa gobbetta sul naso, non usciva più di casa. Appena maggiorenne, mi va magari da un chirurgo orrendo che me la rovina, ho pensato. Ho preso il miglior chirurgo che c’è in Italia, a Verona… L’ho strapagato. L’unico vero intervento estetico, poi solo qualche punturina di acido ialuronico, piccole cose”.