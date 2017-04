ROMA – Una Aurora Ramazzotti innamoratissima quella pizzicata dal settimanale Oggi sulla riva di Fregene, vicino Roma. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti aveva già presentato il fidanzato Goffredo Cerza alla mamma, ma ora i due escono allo scoperto. I due giovani sono presi dalla passione e si rilassano in spiaggia tra coccole e carezze.

Il settimanale Oggi sul suo sito scrive che Aurora ha perso la testa per il bel studente di ingegneria, che sfoggia un fisico da vero atleta. era dal 2015 che la giovane Ramazzotti non aveva una storia importante, dopo quella finita con Edoardo Gori:

“E con Goffredo, a Fregene, sono baci, selfie e coccole a go-go. Giornata in spiaggia per la figlia di Eros e Michelle Hunziker e il futuro ingegnere “super fisicato”: Aurora e Goffredo sono innamoratissimi! Lei lo ha conosciuto a Londra, dove va spesso a trovare l’amica del cuore Sara Daniele. E proprio a Fregene la nuova coppia incontra Fabiola Sciabbarrasi, moglie di Pino Daniele e mamma di Sara e Francesco, 11 anni, che è lì con lei. Goffredo si butta sulla sabbia a giocare con il ragazzino, ma per poco: non vede l’ora di tornare a riempire Aurora di baci”.