ROMA – Il settimanale Chi rivela, nel numero in edicola da mercoledì 23 agosto, che Barbara Berlusconi, primogenita di Silvio Berlusconi e Veronica Lario, aspetta il quarto figlio. A otto mesi dalla nascita di Leone, la figlia dell’ex premier è nuovamente in dolce attesa con il compagno Lorenzo Guerrieri. La coppia, che ha appena festeggiato tre anni insieme è raggiante per il bis. Barbara Berlusconi ha altri due figli, avuti da Giorgio Valaguzza.