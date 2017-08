ROMA – Barbara D’Urso e Gerard Butler: sono loro la coppia dell’estate 2017. Secondo quanto scrive su Eva3000 Giovanni Ciacci, esperto di look e gossip, ospite del programma Detto Fatto e amico della conduttrice Mediaset, questa e l’attore scozzese protagonista di film come “300”, “Il cacciatore di ex” e “Attacco al potere – Olympus Has Fallen” sarebbero addirittura “inseparabili”, avrebbero trascorso insieme il Ferragosto e lui le avrebbe regalato degli smeraldi.

L’inizio della loro frequentazione risalirebbe a fine luglio, quando la conduttrice e l’attore si sono conosciuti a Ischia. Tra i due sarebbe subito scattata una grande simpatia. Ma secondo Ciacci si tratterebbe di qualcosa di più, come spiega Valeria Morini su FanPage:

Ormai sono inseparabili, è chiaro che ci sia del feeling. Lui è stato avvistato in Toscana da lei, poi, dopo essere rientrato in Inghilterra, è subito volato nuovamente da Barbara. (…) E le novità non finiscono qui: Butler le avrebbe regalato degli splendidi smeraldi comprati in una gioielleria di Capri. Per la cronaca, Butler è tutt’altro che indenne al fascino femminile, come dimostra la sua importante storia con la bella ex valletta di Sanremo Madalina Ghenea e le relazioni con Jennifer Aniston, Cameron Diaz e Naomi Campbell. I dodici anni di differenza con la D’Urso (che ha da poco compiuto 60 anni, lui ne festeggerà 48 a novembre) potrebbero non essere un problema, dal momento che Barbarella sfoggia il fisico e l’entusiasmo di una trentenne.

Adesso, terminate le vacanze, bisognerà vedere come procederà questa particolare amicizia. Barbara D’Urso tornerà al suo Pomeriggio 5, che riparte il 4 settembre, mentre Butler si cimenterà con le riprese del suo nuovo film, Geostorm. Cosa accadrà tra i due?