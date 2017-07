Barbara D’Urso e Raffaele Brauzzi insieme. Le foto di Novella 2000

MILANO – Barbara D’Urso insieme a Raffaele Brauzzi, l’architetto del reality tv Vendo casa disperatamente. I due sono molto affiatati, e qualcuno ha anche parlato di una possibile love story.

In realtà, però, si tratta di una amicizia per questioni di… casa. Sì, perché Barbara D’Urso, sempre più impegnata negli studi milanesi di Mediaset, ha ormai preso casa a Milano. Per arredarla ha deciso di affidarsi proprio a Brauzzi.

La coppia, di amici e nulla più parrebbe, è stata fotografata da Novella 2000. E se anche molti parlano di una liaison, in realtà non ci sarebbe nulla più che una amicizia. Almeno per adesso…

