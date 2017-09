ROMA – “Silvio Berlusconi – confessa, intervistata dal Giorno, Barbara D’Urso – mi ha corteggiato in maniera molto elegante nel 1977. Io ho educatamente rifiutato l’invito e da allora siamo rimasti buoni amici”.

Il 4 settembre Barbara D’Urso riparte con “Pomeriggio Cinque” e presto con “Domenica Live”.

La giornata tipo:

“Quando lavoro mi sveglio ogni mattina alle sei e quaranta, mi alzo, faccio le mie respirazioni semplicissime e una colazione pazzesca. Esco alle sette e trenta di casa per fare danza classica, a volte alternata a lezioni di latino-americana e ballo un’ora e mezza. Poi, morta e sudata, distrutta, dopo plié e grand plié, vado a Cologno Monzese alle nove e mezza. Mi faccio una doccia in camerino e un’altra colazione, alle dieci inizio con le varie riunioni, a pranzo mangio velocemente, ma sempre sano, poi inizio il trucco e i capelli, rivedo con gli autori la scaletta e il copione, mi vesto, faccio la diretta, la riunione dopo la diretta per il giorno dopo e poi, tutte le sere esco!”.

Ancora single:

“Il vero problema, oggi è che gli uomini sono tutti fluidi, una vera tragedia. Attraggo gli omosessuali perché in realtà sono gay, mi sono analizzata. Sono la loro icona e ne sono molto felice. Io sono gay di testa, ma sono etero, super etero. Mi piacciono gli uomini e non ho mai avuto un desiderio s******e verso un’altra donna. Le ammiro molto, non ne sono invidiosa, ma sono attratta solo dagli uomini. Da dieci anni mi batto per i diritti civili, un tema che negli ultimi tempi è diventato di gran moda, ma io da sempre lotto per questo”.

No al botulino:

“Sono questa, come si vede, senza trucco, non ho gli occhiali da sole, non ho il botulino, conduco, faccio, ho le tette e sono le mie. […] Ho la fortuna che ho un sacco di energia vitale, ho voglia di vivere e di ridere, di giocare, saltare, ballare e di ringraziare il cielo per quello che sono riuscita ad avere e perché sono sana. […] Ho l’età e mi mantengo bene, c’ho un gran culo”.

continua su: http://gossip.fanpage.it/barbara-d-urso-si-racconta-amo-gli-uomini-ma-di-testa-sono-gay-se-sono-felice-purtroppo-no/

http://gossip.fanpage.it/