Bastian Schweinsteiger, le nozze a Venezia con Ana Ivanovic rischiano di saltare: la chiesa era sconsacrata

VENEZIA – Un anno fa il campione della nazionale di calcio tedesca Bastian Schweinsteiger e la tennista serba Ana Ivanovic si sposarono in pompa magna alla chiesa di Santa Maria della misericordia di Venezia. Ma adesso quelle nozze potrebbero saltare. La chiesa, infatti, è sconsacrata da tempo, interdetta al punto tanto che la stessa Curia veneziana ha confermato al Gazzettino che non può ospitare riti religiosi.

Negli ultimi tempi è addirittura diventata un mix tra club privato e lounge artistica su prenotazione, dove si possono consumare cocktail e ascoltare musica, mentre due anni fa aveva ospitato la discussa installazione The Mosque il padiglione islandese diventato una moschea dove i musulmani andavano a pregare.

Il Patriarcato veneziano in una nota ha sottolineato il proprio dispiacere nel rilevare che

“che tale edificio, pur non essendo più chiesa, sia ora proposto come spazio per un cocktail-bar e spiace osservare le immagini che lo reclamizzano secondo un allestimento che utilizza i luoghi liturgici dell’ex chiesa come suppellettili adattate alla sua nuova funzione”.

Per tutti questi motivi le nozze tra il calciatore e la tennista rischiano di saltare. Come ricorda il quotidiano veneto, affinché un matrimonio sia valido occorrono alcuni requisiti: la regolarità della documentazione e, in caso di sacerdote celebrante extraparrocchiale, la delega da parte del vescovo oppure del parroco competente territorialmente. Ora si apre la caccia a questi documenti.

Se gli sposi erano in possesso di questi documenti, il matrimonio sarebbe valido. Anche se resta la questione legata all’ex chiesa: il fatto che sia di proprietà privata, si chiede il Gazzettino, significa che al suo interno tutto sia consentito, dal bar ai concerti o discoteca fino ai matrimoni con rito religioso?