ROMA – Belen Rodriguez fuma in aereo, in compagnia di Andrea Iannone, e fa scattare l’allarme sicurezza. Tanto che l’aereo, privato, è costretto ad un atterraggio d’emergenza nello scalo più vicino, l’aeroporto di Lamezia Terme. Belen era in viaggio su un aereo privato da Ibiza verso la Grecia insieme al suo compagno, il motociclista Andrea Iannone.

Atterrati a Lamezia Terme lo stesso comandante avrebbe denunciato Belen per avere accesso una sigaretta in volo, nonostante la showgirl abbia sostenuto che si trattava di una sigaretta elettronica. La vicenda – riportata dal Quotidiano della Calabria e che ha trovato conferme in ambienti aeroportuali – si è verificata alcuni giorni fa.