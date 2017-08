COSENZA – Belen Rodriguez chiede 60mila euro per fare da madrina al festival del Peperoncino di Diamante, previsto dal 6 al 10 settembre in provincia di Cosenza. Un cachet che ha suscitato polemiche, ma su cui gli organizzatori non hanno avuto da ridire, anche perché per pagarlo potranno contare sui fondi stanziati dalla Regione Calabria per il festival. “Uno schiaffo ai calabresi” per il vicepresidente del Codacons, Francesco Di Lieto, che ha denunciato tutto alla procura e all’Anac, chiedendo una verifica sull’uso dei fondi destinati alla cultura.

Come riporta Repubblica,