Belen Rodriguez a Chi: "Io, vergine fino a 18 anni". E allora quel video...

ROMA – Belen Rodriguez dice di essere rimasta vergine fino alla maggiore età. Ma si diceva che nel famoso video hard rilasciato dall’ex fidanzato Tobias Blanco lei fosse minorenne. Dove sarà la verità? Belen ha parlato al settimanale Chi, in un’intervista reciproca con Simona Ventura, con cui condividerà il palco di Selfie su Mediaset.

Ecco i momenti salienti dell’intervista:

“Sai quanti uomini ho avuto nella vita? Dieci. Sono pochi rispetto ai “no” che ho detto. In realtà ho avuto solo quattro fidanzati, siamo sotto la media. Pensa che sono andata in discoteca per la prima volta a 17 anni e ho fatto l’amore a 18”.

“Ho sempre goduto nel vedere le donne diventare più belle, e vale anche per gli uomini. Ogni volta li faccio diventare più fighi, guarda le foto dei miei ex prima e dopo che sono stati con me, ho lasciato loro in eredità la grande bellezza”.

Aggiunge Enrica Iacolo su Il Giornale: