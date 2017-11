ROMA – I fan sui social massacrano Cecilia Rodriguez per la sua love story con Ignazio Moser nata nella casa del Grande Fratello Vip. La sorella di Belen ha lasciato il fidanzato Francesco Monte dopo 4 anni proprio per il coinquilino nella casa del reality show, ma non tutti hanno apprezzato. Così dopo tante critiche Belen Rodriguez ha scritto un lungo post su Instagram in difesa di Cecilia, accusando la gente di voler massacrare la reputazione della sorella e dichiarando: “Mi fate pena, lasciatela in pace”.

La showgirl argentina ha scelto Instagram per lanciare un messaggio forte e chiaro per rispondere a quanti accusano Cecilia e Ignazio di aver avuto comportamenti inappropriati e un rapporto nella casa del Grande Fratello Vip: