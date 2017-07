ROMA – Belen Rodriguez ed Andrea Iannone, secondo il settimanale di gossip Novella 2000, sarebbero in crisi. A provarlo, una serie di indizi.

Il primo, i social: i due non pubblicano una foto insieme dai primi di maggio. Strano, per una coppia così social. Il secondo: il disastroso campionato di Andrea in MotoGp. Il dubbio, dopo l’ennesima caduta in Germania, è che il pilota abbia troppi pensieri per la testa. Terzo e più pesante degli indizi: Belen era al party di Marco Borriello.

La showgirl argentina e il calciatore non hanno pubblicato sui social nessuna foto assieme, ma uno scatto con il dj l’ha “smascherata”. Belen, infatti, si è fatta un selfie con il dj della serata e anche Borriello ne ha fatto uno che ha condiviso su una sua storia di Instagram.