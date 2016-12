Belen Rodriguez e il divorzio con Stefano De Martino: “Andavo da uno psicologo, avevo perso il sorriso”

ROMA – Belen Rodriguez svela un retroscena sul divorzio con Stefano De Martino in un’intervista concessa al settimanale “Chi”. La showgirl argentina annuncia di essersi rivolta a uno psicologo per superare quello che è stato certamente uno dei periodi più bui della sua vita:

“Confermo, sono stata a chiacchierare più volte con uno specialista e mi ha fatto bene. Avevo perso il sorriso. Ora voglio solo calma e serenità”.

Belen voleva tornare a essere quella di sempre, la donna abituata a fronteggiare e superare qualsiasi avversità, anche e soprattutto in amore. Da qui la decisione di rivolgersi a un esperto che, insieme all’amore per suo figlio Santiago, è riuscito a far scattare in lei la molla necessaria a voltare pagina e andare avanti.