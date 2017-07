Belen Rodriguez: “Santiago crede di avere due mamme”

ROMA – Belen Rodriguez, intervistata da Vanity Fair, parla del rapporto con suo figlio Santiago: “È un bambino buono, cerco di stimolarlo il più possibile. Ci tengo che impari tante lingue perché sono la chiave del mondo. E mi preoccupo tanto: essere mamma è una bella responsabilità. Spero di essere brava a insegnargli di cos’è fatto il mondo reale. È diverso quando vieni dal nulla come me, lui ormai ha capito quello che io e suo padre facciamo, sa di essere figlio di due persone conosciute. E non voglio che dia le cose per scontate”. Il piccolo, fino a poco tempo fa, era convinto di avere due mamme: “Quella seduta accanto a lui e quella che contemporaneamente parlava in tv. E io a quel punto mi nascondevo dietro la televisione e poi saltavo fuori gridando ‘Cucù'”.

Belen ha quindi parlato del bel rapporto di amicizia che la lega alle colleghe Michelle Hunziker e Simona Ventura, con cui ha lavorato rispettivamente a Striscia la Notizia e Selfie – Le cose cambiano. Con la Ventura non c’è nessuna rivalità, a dispetto dei rumors circolati ultimamente. In Michelle ho trovato un’amica. Ci sentiamo spesso. Provo tanta stima nei suoi confronti. E anche di Simona posso dire solo bene: è una donna forte. È caduta e si è sempre rialzata. E mi ha insegnato tanto.

La complicità femminile, per lei, è molto importante: “Mia madre, mia sorella, mia nonna: sono sempre stata circondata da grandi donne. In più, ho 5-6 amiche a cui non rinuncerei mai. Ci chiamiamo ‘il cerchio delle inseparabili‘”. Gli amici maschi, invece, scarseggiano. Etero? “Non ne ho mai avuti. Alla fine, prima o dopo, ci provano sempre. Non mi vedono come un’amica. Non per questo penso che l’amicizia uomo-donna non possa funzionare. Dico solo che a me non è ancora successo. Ma una cosa l’ho imparata: mai dire mai”.