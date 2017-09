ROMA – Belen continua a far parlare di sé. Dopo le critiche piovute in seguito alla partecipazione al Festival del Peperoncino, la showgirl argentina rilancia su Instagram con un video della buonanotte super s**y ed è boom di like. Un video in risposta alle critiche dopo alcune foto dell’ex signora De Martino alla sagra calabrese che erano finite senza filtri su Instagram e la showgirl era stata insultata dal alcuni utenti che l’accusavano di “essere invecchiata e di avere una brutta pelle”.

Belen, forse in risposta alle recenti critiche, posta su Instagram un video in cui appare “come mamma l’ha fatta”. Senza trucco e supersexy. La showgirl augura la buonanotte ai suoi fan, che ricambiano con una pioggia di like.