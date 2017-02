Belen Rodriguez soffre. In Italia è una delle più famose ma all'estero...

ROMA – A Belen Rodriguez non piace essere una vip in italiana ma praticamente una sconosciuta all’estero. Almeno questo scrive Novella 2000, secondo cui alla showgirl argentina non viene riservata la stessa attenzione mediatica fuori dai confini di casa nostra. Basti pensare che nelle ultime settimane i tabloid inglesi hanno parlato di lei, definendola “una modella di Playboy”.

Scrive Carlo Mondonico su Novella 2000:

“Pur essendo una delle donne più famose d’Italia Belen Rodriguez sembra non avere pace. Sui giornali e sui siti internet, come nelle campagne pubblicitarie, non si fa altro che parlare di lei e in Tv non mancano le sue apparizioni, anche se non le è stato affidato un programma tutto suo. Una carriera di successo la sua che però ha un limite: all’estero nessuno o pochi sanno chi sia Belen Rodriguez e questo sembra farla soffrire.

In Europa, come in Inghilterra e in America, la showgirl non è famosa ma ancor più colpisce che anche nel suo paese di origine, l’Argentina, dove ha iniziato a fare la modella, non è una star. Eppure i suoi connazionali dovrebbero essere orgogliosi di lei’ e delle sue capacità professionali, che hanno conquistato il cuore e le attenzioni degli italiani”.