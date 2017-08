ROMA – Ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? Il gossip vuole che tra i due sia scoccata nuovamente la scintilla durante una vacanza a Ibiza, in Spagna, dove entrambi hanno partecipato per amore di Santiago. Sembra che la passione si sia riaccesa, ma in vacanza con loro c’è anche Andrea Iannone, il pilota di moto e fidanzato della showgirl argentina, ma già da tempo si parlava di una loro crisi.

A rilanciare il rumors di un riavvicinamento tra Belen e Stefano è Giovanni Ciacci, esperto di look, stylist e volto della trasmissione Rai “Detto Fatto” che durante la puntata di Pinocchi, trasmissione in onda su Radio Deejay, ha detto:

“Sta succedendo, ci siamo quasi, anzi è già successo. Notizie da Ibiza dicono che Belen è tornata con Stefano De Martino”.

L’ex coppia non smentisce né conferma le voci, l’unica cosa che è data sapere è che sono insieme alle Baleari in vacanza e tra loro c’è Andrea, fidanzato di Belen, ma per il colpo di scena dell’estate bisognerà attendere. Il rumors poi si fa gossip sempre più insistente: Belen non posta alcuna foto insieme al fidanzato, come era solita fare, anzi sembra che lui sia sparito da Instagram anche se il bel pilota in una recente intervista, parlando di una presunta crisi di coppia, si era detto innamoratissimo.