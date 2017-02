Belen Rodriguez, VIDEO dal ristorante Ricci. Scoppiano gli estintori e...

ROMA – Paura al ristorante Ricci di Milano, quello gestito da Belen Rodriguez e Joe Bastianich: all’interno del locale sono scoppiati alcuni estintori, il ché ha causato la fuoriuscita del liquido ignifugo e un panico generalizzato all’interno del ristorante.

La scena ha avuto un cameraman d’eccezione, Belen, che ha ripreso il tutto e ha postato il video dal suo account su Instagram, commentando: “belenrodriguezreal Una serata che doveva essere normale…… ma non si sa come mai non succede mai! @riccimilano #estintore #gas”.