Beyonce, i gemelli ancora ricoverati, soffrono di ittero

LOS ANGELES – I gemellini di Beyonce e Jay-Z, un maschio e una femmina, nati in anticipo di qualche settimana rispetto alla data presunta del parto (in realtà mai rivelata), sarebbero ancora ricoverati in una clinica di Los Angeles a causa di una complicanza sorta 24 ore dopo il lieto evento.

Secondo Tmz entrambi i bebè soffrirebbero di ittero neonatale – condizione piuttosto comune a molti neonati, siano essi nati prematuri o a termine – e per questo sottoposti a specifica fototerapia, mediante l’uso di lampade speciali necessarie per ridurre e normalizzare i livelli di bilirubina nel sangue.