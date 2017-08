ROMA – Bianca Atzei e Max Biaggi si rilassano in Sardegna dopo l’incidente in pista, avvenuto i primi di giugno sul circuito Sagittario di Latina, dove il motociclista ha rischiato la vita. “Love you #us #noi #graziediesserci”, scrive Bianca sul suo profilo Instagram, accanto ad una fotografia che la immortala accanto a Max Biaggi.

In una delle Instagram Stories la cantante milanese, con lo smartphone in mano, suggerisce al compagno di essere più simpatico nelle loro clip. E lui cosa fa? Le versa dell’acqua sulla schiena facendola sobbalzare. Lei gli dà del “disgraziato”, poi si va ad asciugare al sole, mostrando un fisico da urlo in bikini.