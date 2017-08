ROMA – Bobo Vieri si è preso una cotta per l’ex velina Costanza Caracciolo. Lo rivela il settimanale Chi, che spiega come Bobo-gol abbia cambiato tutti i suoi programmi estivi pur di stare con lei.

“Che cosa non si fa per amore – scrive il rotocalco -! Bobo Vieri, da sempre re di Formentera, all’ultimo ha deciso di non trascorrere le vacanze nella sua isola, ma è rimasto a Ibiza, dove la neo fidanzata Costanza Caracciolo è in vacanza. Prima stava con le sue amiche, ora è con il suo uomo Bobo, che ha preso una casa in affitto nello stesso palazzo dove abitava Stefano De Martino. Vieri agli amici più intimi ha confidato: Questa volta sono innamorato cotto”.