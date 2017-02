Carolyn Smith: "Il tumore al seno non ce l'ho più ma..."

ROMA – Carolyn Smith, nota al grande pubblico per essere uno dei giurati di Ballando con le Stelle, annuncia felice: “Il tumore al seno non ce l’ho più ma non posso dire ‘sono guarita’: il pericolo di una recidiva c’è sempre, ogni tre mesi devo fare un controllo”.

La coreografa, ballerina e presidente della giuria del talent show condotto da Milly Carlucci si è confessata in un’intervista a Vanity Fair e ha aggiunto: “Alle donne malate dico di non piangersi addosso. E, soprattutto, di non avere vergogna della loro situazione. Questa malattia è ancora un tabù, ma bisogna rompere il silenzio”.

Ecco uno stralcio dell’intervista di Raffaella Serini: