Caterina Balivo: “Ricky Martin sei bono anche se sei frocio”

ROMA – “Bono, bono. Che commenti devo fare? Sei bono. Ricky sei bono anche se sei frocio”. Su Instagram Caterina Balivo si scatena con qualche parola di troppo quando sul palco dell’Ariston arriva Ricky Martin. Un commento pubblicato e poi cancellato e destinato a far discutere come lo scivolone su Diletta Leotta.

La conduttrice di Detto Fatto infatti parlando di Diletta Leotta e del suo discorso contro il cyberbullismo ha scritto: “Non puoi parlare della violazione della #privacy con quel vestito e con la mano che cerca di allargare lo spacco della gonna”. Parole di cui poi la stessa Balivo si è scusata:

“Qui a ‘Detto Fatto’ parliamo di donne – ha aggiunto Balivo nel corso del programma in onda su Rai 2 – le protagoniste siete voi da casa, abbiamo cercato in questi anni di valorizzarvi e mi dispiace vedere dei tweet ‘aggressivi’, però l’errore è stato mio. Se ho offeso qualcuno, mea culpa. L’intento era commentare un atteggiamento, sono molto dispiaciuta, ma per un motivo: perché se c’è una che qui in trasmissione cerca di ‘pompare’ le donne, sono io, che sono cresciuta con quattro femmine a casa. Mi dispiace tantissimo”.