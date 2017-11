ROMA – Cecilia Rodriguez non riesce a dimenticare, malgrado la passione con Ignazio Moser, il suo ex Francesco Monte. Parlando Con Cristiano Malgioglio, Cecilia Rodriguez confessa: “Non è vero che non amavo più Francesco. Se lui fosse stato qui, non avrei fatto ciò che ho fatto con Ignazio”.

Sempre parlando con Malgioglio, Cecilia ha detto: “Ho sbagliato, le colpe principali sono le mie. Mi dispiace, se vorrà cercherò di parlargli una volta fuori dalla Casa. Vorrei anche parlare con i suoi genitori, anche se non mi vorranno più vedere vorrei ringraziarli per tutto quello che hanno fatto per me”. E poi la showgirl elenca i pregi di Francesco: “Ignazio? Francesco è più bello, ha un viso più bello, è la perfezione. Per me, Francesco è il più bello del mondo. E mi trattava come una principessa”.